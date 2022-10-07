Survivor Batuhan'dan sevgilisiyle yatak odası pozu! Herkes genç kızdaki detaya takıldı
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Survivor yarışmasının en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkiliden yatak pozu geldi. Bu pozla ilgili ise herkes bir detaya takıldı. O da Ayşe Aslan'ın gözleri oldu. Takipçileri, fotoğrafa "Gözlere bak, masmavi" yorumunda bulundu.
Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmalarında yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile yeni bir aşka yelken açtı.
YATAKTA POZ VERDİLER
Karacakaya, sevgilisiyle yatakta aşk dolu poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşe Aslan fotoğrafa sevgilisini de etiketledi. Takipçileri ise genç kızla ilgili bir detaya takıldı. Aslan'ın mavi gözleri, hayranlarının beğenisini kazandı.
İşte o poz:
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