Survivor Batuhan'dan sevgilisiyle yatak odası pozu! Herkes genç kızdaki detaya takıldı

Survivor yarışmasının en çok konuşulan yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkiliden yatak pozu geldi. Bu pozla ilgili ise herkes bir detaya takıldı. O da Ayşe Aslan'ın gözleri oldu. Takipçileri, fotoğrafa "Gözlere bak, masmavi" yorumunda bulundu.