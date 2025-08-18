Survivor'ın eski yarışmacısı Almeda Baylan ölümden döndü

Survivor 2025 sezonunda yarışarak adını geniş kitlelere duyuran Almeda Baylan'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Eski yarışmacı, geçirdiği trafik kazasını gözyaşları içinde sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Baylan, Instagram hesabından paylaştığı videoda kullandıkları aracın uçurumdan yuvarlandığını ve beş kez takla attığını açıkladı. O anları büyük panik içinde aktaran ünlü isim, "Arabayla kaza yaptık, 3-5 takla attık, ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor" diyerek yardım istedi.

Kaza anında arabada bulunan herkesin kendi imkânlarıyla araçtan çıkmayı başardığını söyleyen Baylan'ın şok geçirdiği görüntüler de dikkat çekti. Kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırılan eski Survivor yarışmacısının sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Baylan'ın paylaşımı, hem Survivor izleyicilerini hem de takipçilerini derinden üzdü. Kaza haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti.