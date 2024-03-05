Survivor All Star'da Sema ve Pınar arasında yaşanan kavga

Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz Survivor All Star'da sular durulmuyor. Son olarak yarışmaya Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurmuştu.

Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girmişti. Çığlık seslerinin yükselmesi herkesi şoke etmişti.

Büyük bir kavgaya dönüşen olayın ardından Sema diskalifiye edilmiş, tahrik ettiği gerekçesiyle de Pınar'a pek çok yorum yapılmıştı.

Acun Ilıcalı, Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Demet Akalın 'Pınar neden ceza almadı' diye sordu. Acun Ilıcalı cevap verdi. Ilıcalı, Pınar'ın neden ceza almadığıyla ilgili şunları söyledi:

"Survivor şartlarında Pınar'ın ne hakareti var. Pınar'ın eleştirileri Nagihan'la başlayan eleştiri dozunun altındaydı. Eleştiri yapmış çadıra gidiyorsun uyumak üzere olan kadına saldırıyorsun.

Uyuyan kadının başucuna dikilip hadi kalk, hadi kalk vurmaya başlıyorsun. Biz de ceza verip iyi dayak yiyemedin mi diyelim"

DEMET AKALIN ÇEKİNMEDİ

Demet Akalın dobra dobra sorularıyla dikkat çekti. Akalın Acun Ilıcalı'ya "Merve hamile mi?" sorusunu da yöneltti.

Sosyal medyada eleştiri yağmıştı! Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya açık açık sordu

Demet Akalın "Merve hamile değil di mi?" deyince Acun Ilıcalı "Değil yok kesinlikle" dedi.