Survivor All Star 2024 Yarışmacısı Nefise Karatay: Yarışma sonrası dedikleri umrumda olmaz

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Nefise Karatay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Karatay, Survivor'daki diğer yarışmacıların hakkında söylediklerini umursamadığını dile getirdi.

"YUNUS EMRE'NİN TATLI BİR KIŞKIRTICI TARAFI VAR"

"Yunus Emre sinirlendiği zaman inanılmaz değişiyor" diyen Nefise Karatay, sözlerine şöyle devam etti;

"Yunus Emre'nin tatlı bir kışkırtıcı tarafı var. Yaptığı bazı hatalar vardı ama dışarıya taşımam bunu. Hem Aleyna ile hem Yunus Emre ile görüşürüm, bir problem yok. Orası bir oyun. Zaten çok büyük bir kavga etmedik."

"HAKKIMDA SÖYLEYECEKLERİ UMRUMDA OLMAZ"

"Yunus Emre, ben oraya ilk girdiğimde de abimdi. Sadece son anlarda değişti, onu da oyunun verdiği stres olarak nitelendiriyorum. Yarışma sonrası benim hakkımda bir şey deseler umrumda olmaz. Ben zaten çıkmışım. Benim hakkımda söyleyeceklerini takmam."