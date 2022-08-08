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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan nefes kesen poz! Bakan bir daha baktı

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan nefes kesen poz! Bakan bir daha baktı

Survivor'un renkli yarışmacıları arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun tatil yaptığı yatta verdiği mavi bikilini poz nefes kesti. Hayranları ünlü ismin pozuna tam not verdi.

Survivor yarışmasıyla adını geniş bir kesime duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak'Beceremedin' isimli şarkısı nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

MAVİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Aleyna Kalaycıoğlu bugün Instagram hesabının hikaye kısmında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Güneşlenip denize giren ünlü isim, mavi bikinisiyle çekildiği fotoğrafı paylaştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaşımı görenleri adeta büyüledi.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun o paylaşımı:

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan nefes kesen poz! Bakan bir daha baktı

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