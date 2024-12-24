Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
Türkiye sınırında gece yarısı tehlikeli girişim
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
Erdoğan'dan işaret bekleyen Davutoğlu'nun partisinde çöküş başladı
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Survivor'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2025 yarışmacılarından İsmail Balaban, Dominik'e gitmek için yola çıktı. Havaalanında karısı İlayda Şeker ile vedalaşırken zor anlar yaşayan Balaban, eşiyle karşılıklı ağladı. O anlara ise sosyal medyada "Sanki askere gidiyor" yorumları yapılarak tepki gösterildi.

1 Ocak 2025'te izleyicisiyle buluşacak olan Survivor yarışması için yarışmacılar Dominik'e doğru yola çıktı.

2021 yılında Survivor'da ipi göğüsleyen güreşçi İsmail Balaban'ın havaalanında eşi İlayda Şeker ile vedalaştığı anlar ise sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

Balaban ve Şeker karşılıklı ağlarken, İlayda Şeker eşiyle paylaşımına "Allah'a emanet ol her şeyim kalbim seninle" notunu düştü.

Survivor'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın o anlarına "Cepheye mi gönderiyor?", "Sanki askere gidiyor" yorumları yağdı.

Survivor'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Magazin
img

Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
img

Belediyenin hesaplarına bloke konuldu, başkan ev hapsi kararı aldı!
img

Fotoğrafına yapılan yoruma kızdı: Takipten çıkabilirsiniz
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Oksijen israfından başka şey değiller

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Zorlamı goturuluyon

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Ayrılık nedir bilir misi yeğen? Ayrılık bir kalbin ikiye ayrılmasıdır aslında. Onun acısındandır ağlamalar, sızlamalar...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

çakma sporcu şovmen askerler sevdiklerini bırakıp sınır koruyor buda kurgu yarışmasına gidiyor şova bak

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEray Yılmaz:

Dümenci kolpalar …

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
Hedefindeki yeni ülke belli oldu! Verdiği talimat da bunun işareti
Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı
Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.