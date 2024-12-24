Survivor'a katılacak İsmail Balaban ve eşinin vedalaşma anlarına tepki

1 Ocak 2025'te izleyicisiyle buluşacak olan Survivor yarışması için yarışmacılar Dominik'e doğru yola çıktı.

2021 yılında Survivor'da ipi göğüsleyen güreşçi İsmail Balaban'ın havaalanında eşi İlayda Şeker ile vedalaştığı anlar ise sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

Balaban ve Şeker karşılıklı ağlarken, İlayda Şeker eşiyle paylaşımına "Allah'a emanet ol her şeyim kalbim seninle" notunu düştü.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın o anlarına "Cepheye mi gönderiyor?", "Sanki askere gidiyor" yorumları yağdı.