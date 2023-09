Survivor 2024'e All Star'ın 8. yarışmacısı Poyraz Yiğit oldu

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can ve Turabi Çamkıran'ın ardından 8. yarışmacısı Poyraz Yiğit oldu.

"ŞAMPİYONLUĞU KAFAYA KOYDU"

Instagram hesabından her gün bir ismi açıklayan Acun Ilıcalı, bugün de 2021 Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'ın adını duyurarak "Katıldığı sene Survivor'da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star'a katılıyor. Poyraz'ın iddialı isimlerinden biri olacağına hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.