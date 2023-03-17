Survivor 2023... ZORLU POTADA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2023'de bu haftanın eleme adayları Ünlüler Takımı'ndan bir kişi, Gönüllüler Takımı'ndan da 3 kişi olmuştu. Yarışmaya veda eden ismi SMS oyları belirledi.

Survivor 2023'de bu hafta birinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı'ndan Cansu potaya giren ilk isim olmuştu.

İkinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler Takımında da Aziz arkadaşlarının oyu ile ikinci eleme adayı oldu.

Üçüncü dounulmazlık oyunun da kaybeden Gönüllüler Takımı'nda yapılan oylama sonucu potaya Alper girdi.

Gönüllerde performans birincisi olan Osman Can ise 4. eleme adayı olarak Fatih'in ismini verdi.

Böylece bu haftanın eleme adayları Ünlüler Takımı'ndanCansu, Gönüllüler Takımı'ndan ise Aziz, Alper ve Fatih olarak belirlendi.

Bu dört aday arasında ise en az SMS oyunu alan Fatih adaya veda eden isim oldu.

Acun Ilıcalı bu hafta kullanılan SMS'lerin geçen yıl Survivor All Star'dan daha fazla olduğunu belirtti.