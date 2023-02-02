Survivor 2023... GÖNÜLLÜLER TAKIMI'NDAN BİR VEDA DAHA!

Survivor 2023'de bu haftanın tüm eleme adayları dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan çıkmıştı.

Elenme adayları Gönüllüler Takımı'ndan Aziz, Gizem Avcı Senem ve Tunga olarak belirlenmişti.

Bu dört aday arasında yapılan SMS oylaması sonucunda en az oy alan Gizem Avcı adaya veda eden isim oldu.

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ VEDA SİNYALİ

Konseyde önemli açıklamalar yapan Acun Ilıcalı bir yarışmacının daha veda edebileceğini söyledi.

Bu sezon Berdan Mardini, Seçkin Piriler ve Yusuf Güney'in ardından veda sinyali veren Acun Ilıcalı 'Zorluklarla ilgili taviz verilmeyecek.

Yarın çok büyük bir ihtimalle bir yarışmacımız daha Survivor'dan ayrılacak.

Ben kalması konuusnda çok ümitli değilim. Yarın son bir görüşme yapacağız' dedi.

Ayrıca, Acun Ilıcalı yarın yedeklerden ilk katılımın da gerçekleşeceğini açıkladı.