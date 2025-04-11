Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi

46 yaşındaki ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2 sene önce kendisinden 21 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"

EVLENDİLER

Ünlü şarkıcı, 2 yıldır birliktelik yaşadığı Dilara Talay'la aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikâh töreniyle hayatını birleştirdi. Berdan Mardini nikah sonrası, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır" ifadelerini kullanarak espri yaptı.