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Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi

Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi
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Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, ayrılıktan kısa süre sonra Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu bir aşk yaşayan Mardini ve Talay sessiz sedasız evlendi.

46 yaşındaki ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2 sene önce kendisinden 21 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"

Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi

EVLENDİLER

Ünlü şarkıcı, 2 yıldır birliktelik yaşadığı Dilara Talay'la aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikâh töreniyle hayatını birleştirdi. Berdan Mardini nikah sonrası, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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