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Süpermodel Gisele Bündchen, 3. kez anne oldu

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Ünlü süpermodel Gisele Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente'den olan ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Çiftin yeni bebeklerinin ne zaman doğduğu bilinmese de, yakın zamanda doğduğu belirtiliyor. Bebeğin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmek istemeyen çiftin, yeni bebeklerinin onları daha da yakınlaştırdığı belirtiliyor. Gisele'nin eski eşi Tom Brady ve çocukları, bebek hakkında bilgilendirilmişti.

Gisele Bündchen ailesini genişletti... Öğrendiğimize göre süpermodel, üçüncü çocuğunu ve erkek arkadaşı Joaquim Valente'den olan ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Edindiğimiz bilgilere göre Gisele çok mutlu ve hem anne hem de bebek sağlıklı durumda. Yeni üyenin tam olarak ne zaman dünyaya geldiği bilinmese de yakın zamanda doğduğu belirtiliyor.

Bu heyecan verici haber, haberin kamuoyuna duyurulduğu Ekim ayında Gisele'nin 5-6 aylık hamile olduğunun öğrenilmesinden aylar sonra geldi. Daha önce bildirdiğimiz gibi, kaynaklarımız Gisele ve Joaquim'in bebeğin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmek istemediklerini söylemişti. Şu an bebeğin cinsiyeti bilinmiyor.

TMZ'nin haberine göre, Gisele'nin eski eşi Tom Brady ve çocukları 15 yaşındaki Benjamin ile 12 yaşındaki Vivian, geçen sonbaharda haber duyurulmadan önce bebek hakkında bilgilendirilmişti.

Bir jiu-jitsu eğitmeni olan Joaquim ile Gisele, ilk kez Kasım 2022'de birlikte görülmüşlerdi. Bu görüntüler, Joaquim'in model ve çocuklarıyla Kosta Rika seyahatine katılmasıyla ortaya çıkmış ve bu gelişme, Gisele'nin NFL yıldızından olan boşanmasının kesinleşmesinden sadece birkaç hafta sonra yaşanmıştı.

Gisele ve Joaquim ilişkilerini göz önünden uzak tutmayı tercih etti ve ilişkilerinin ilk dönemlerinde oldukça gizli bir profil çizdiler.

Ancak şu anda çift birbirinden ayrılmıyor... Özellikle Gisele'nin hamileliği sürecinde Joaquim sürekli yanındaydı. Yeni bebeklerinin onları daha da yakınlaştırdığından eminiz.

Süpermodel Gisele Bündchen, 3. kez anne oldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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