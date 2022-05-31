Sufle ve Mertkan Erkan'dan Düet Sürprizi

Şarkının söz ve müziği; pek çok popüler şarkının bestecisi Mertkan Erkan ve Sufle grubuna ait. Aranjede ise iki başarılı isim göze çarpıyor: İlkay Şencan ve Sertan İpek. İlk görüşte aşkın en güzel halini melodi ve sözlerinde hissettiren şarkı, 27 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak. Yaz boyunca dillere dolanacak ritmiyle, bu yaz gardınızı indirmeye hazır olun.

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