Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık
Cnn Türk spikeri Burçak Bozkuş, annesinin canlı yayın performansı ve görünümüyle ilgili gönderdiği mesajları sosyal medyada paylaştı.
"Her gün özenle yayına hazırlanıyorumdur, o sırada annem" notunu düşen Bozkuş, annesinin kendisine gönderdiği mesajları yayımladı. Bozkuş'un bu paylaşımı takipçilerini güldürdü.
"NİYE ŞAŞI GİBİ BAKIYORSUN"
Mesajlarda annesinin, "Bugün kekeleme günü galiba", "Saçının önü berbat", "O ne siyahlara bürünmüşsün", "Teyzenle saçını hiç beğenmedik", "Bugün kıyafetini hiç beğenmedim", "Niye şaşı gibi bakıyorsun" ifadelerini kullandığı görüldü.
"ANNE DARLAMASINDAN KAÇIŞ YOK"
Bozkuş'un paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcılar annesinin yorumlarını "İster spiker ol ister astronot, o anne darlamasından kaçış yok gerçekte" şeklinde yorumladı.