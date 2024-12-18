Söylediklerinden pişman olan Murat Övüç, Bülent Ersoy'a yalvardı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Murat Övüç kazancı ve mücevherleriyle sık sık kendini öven isimlerden biri. Övüç, son olarak katıldığı bir davette yaptığı açıklama ile Bülent Ersoy'u hedef almıştı. Takılarını gösteren Övüç'ün ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar" şeklindeki sözleri magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

DİZLERİNE KAPANIP ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlerinden pişman olan Övüç, Bülent Ersoy'u evinde ziyaret ederek özür diledi. Diva'nın ayaklarına kapanan Övüç, "Sevgili Divam ayaklarına kapandım. Özürler diledim. Divamın eteklerine ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim. Nasıl öpebilirim diye mücadele verdim'' diye konuştu.