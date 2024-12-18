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Söylediklerinden pişman olan Murat Övüç, Bülent Ersoy'a yalvardı

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Murat Övüç verdiği bir röportajda Bülent Ersoy'un takıların sahte olduğunu dile getirmiş, kendi takılarının daha pahalı olduğunu ifade etmişti. Övüç, yaptığı açıklamalardan çok pişman oldu ve Diva'nın ayaklarına kapanıp özür diledi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Murat Övüç kazancı ve mücevherleriyle sık sık kendini öven isimlerden biri. Övüç, son olarak katıldığı bir davette yaptığı açıklama ile Bülent Ersoy'u hedef almıştı. Takılarını gösteren Övüç'ün ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar" şeklindeki sözleri magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

DİZLERİNE KAPANIP ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlerinden pişman olan Övüç, Bülent Ersoy'u evinde ziyaret ederek özür diledi. Diva'nın ayaklarına kapanan Övüç, "Sevgili Divam ayaklarına kapandım. Özürler diledim. Divamın eteklerine ayaklarına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim. Nasıl öpebilirim diye mücadele verdim'' diye konuştu.

Söylediklerinden pişman olan Murat Övüç, Bülent Ersoy'a yalvardı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Urangutan goril'in ayağını öpmeye gitmiş.....

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Haber YorumlarıThe Nomad:

Yazık ülkenin haline, yazık.

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Medeni iki erkek gibi sorunu çözmenize sevindik ! Olgunluk budur ! Erkek erkeğe hersey konuşulur çözülür size yakışan budur aslan abilerim

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Habercilik anlayışınızı köpekler kovalasın haberler. Com

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bir anlık Tarık mengüc sandım

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

insan olarak gezmeleri bile utanç verici.acaba 2 erkek olarak mı görüştüler yoksa bir kadın 1 erkek mi))))

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