Sosyete bu olayı konuşuyor! Hande Demir, tek taşı yüzünden hastanelik oldu
Sosyetenin tanınmış ismi Hande Demir'in tek taş yüzünden başı derde girdi. Parmağı morarınca hastaneye koşan Demir'in parmağındaki yüzük doktorun 45 dakikalık uğraşı sonucu çıkarıldı.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Hande Demir, iş insanı Erdinç Acar'dan 2020 yılında boşanmıştı. Bir süredir emlakçı Hasan Tufan ile aşk yaşayan Demir'in başı, tek taşı ile derde girdi.
HASTANEYE KOŞTU
Yüzük parmağını sıkmaya başlayınca çıkarmak istedi. 5 gün boyunca uğraşan Demir, parmağı morarınca hastaneye koştu. Doktor 45 dakika uğraştı ve tek taşı ortadan ikiye bölüp çıkardı.