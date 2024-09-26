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Sosyete bu olayı konuşuyor! Hande Demir, tek taşı yüzünden hastanelik oldu

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Sosyetenin tanınmış ismi Hande Demir'in tek taş yüzünden başı derde girdi. Parmağı morarınca hastaneye koşan Demir'in parmağındaki yüzük doktorun 45 dakikalık uğraşı sonucu çıkarıldı.

Sosyetenin ünlü isimlerinden Hande Demir, iş insanı Erdinç Acar'dan 2020 yılında boşanmıştı. Bir süredir emlakçı Hasan Tufan ile aşk yaşayan Demir'in başı, tek taşı ile derde girdi.

Sosyete bu olayı konuşuyor! Hande Demir, tek taşı yüzünden hastanelik oldu

HASTANEYE KOŞTU

Yüzük parmağını sıkmaya başlayınca çıkarmak istedi. 5 gün boyunca uğraşan Demir, parmağı morarınca hastaneye koştu. Doktor 45 dakika uğraştı ve tek taşı ortadan ikiye bölüp çıkardı.

Sosyete bu olayı konuşuyor! Hande Demir, tek taşı yüzünden hastanelik oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Baba Yabgu:

Biz de derdimiz var diyoruz ne dertler var

9
0
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Hayri:

Bu eğer küllüm palavra bir seneryo değilse ben ne olayım

4
0
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HainKOXPER :

ama ne haber özledik böyle haberleri

3
0
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