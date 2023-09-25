Sophia Loren Hastaneye Kaldırıldı

İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yıldızı Sophia Loren, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı. 89 yaşındaki ünlü ismin İsviçre'nin Cenevre kentindeki evinde banyoda kötü şekilde düştüğü ve acilen ameliyata alındığı açıklandı. Loren'in kalçasında kırıklar olduğu bildirildi. Oyuncunun ekibinden yapılan açıklamada, 'ameliyatın başarılı geçtiği ve ünlü ismin yakından takip edildiği' kaydedildi.