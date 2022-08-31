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Son dakika haberleri... Emre Kaya konser bitiminde düştü, hastaneye kaldırıldı

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Son dakika haberleri... Emre Kaya konser bitiminde düştü, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre SANATÇI Emre Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, düştü.

SANATÇI Emre Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, düştü.  Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılan Kaya, tedaviye alındı. Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi.

Emre Kaya,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali coşkusunu doya doya yaşatan sanatçı, konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

TANSİYON SORUNU YAŞADI

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın da izleyerek usta yorumcuya  kadırga maketi hediye ettiği konserin sonunda Kaya, sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü.

TEDAVİYE ALINDI

Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı tedaviye alındı. Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi. Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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