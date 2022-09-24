Dj Selin Bursalıları coşturdu

BURSA - İzmir'de yaşayan ünlü Dj Selin Kaymakçı Bursa'da sahne aldı. Dj'liğin yanı sıra şarkıcı olan Kaymakçı, ilk single çalışmasının ardından yeni albüm hazırlığında olduğunun müjdesini verdi. Kaymakçı, yaz aylarında albümden şarkılarını dinleyicilerle buluşturmayı planladığını belirtti.

İzmir başta olmak üzere birçok farklı şehirlerde performans sergileyen ünlü Dj Selin Kaymakçı, Bursa'da sahne aldı. Yerli ve yabancı şarkı repertuarı ile Bursalı dinleyicileri müziğe doyuran Kaymakçı büyük beğeni topladı.

Yeni şarkı müjdesi

Sinema ve Televizyon mezunu olan ve birçok klipte imzası bulunan Kaymakçı, sözleri kendisine ait olan yeni şarkısının hazırlığında olduğunu belirtti. Klibin yönetmen koltuğunda da olacağını belirten Kaymakçı, şarkısının yaza damgasını vuracağını dile getirdi.