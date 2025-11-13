Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Masterchef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz ekim ayında ayrıldığı Tilbe Uslu'nun ardından yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü şef, pazarlama uzmanı Talya Didem Belen ile bir mekânda görüntülendi. "Evlilik için erken ama bu öylesine bir ilişki değil" sözleri dikkat çekti.

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte uzun süredir MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda yer alan Somer Sivrioğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin yakın takibinde. Son olarak genç sevgilisi Tilbe Uslu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ünlü şef, geçtiğimiz ekim ayında birlikteliğini noktalamıştı. İkilinin birbirlerini sosyal medyada takibi bırakması ve birlikte paylaştıkları fotoğrafları silmesi, ayrılığı doğrulamış ancak ilişkinin bitiş sebebi açıklanmamıştı.

YENİ AŞK: TALYA DİDEM BELEN

Ayrılığın üzerinden çok geçmeden Somer Sivrioğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Başarılı şefin, pazarlama uzmanı Talya Didem Belen ile birlikte olduğu öğrenildi. İkili, önceki gün gittikleri bir mekânda yan yana görüntülendi.

"ÖYLESİNE DEĞİL, KIYMETLİ BİR İLİŞKİ"

Gazetecilerin "Evlilik var mı?" sorusunu yanıtlayan Sivrioğlu, açıklamalarıyla dikkat çekti, "Şu an için çok erken ama bu öylesine bir ilişki değil, benim için kıymetli bir ilişki." Bu sözler, ikilinin ilişkisinin ciddiyetine dair sinyal olarak yorumlandı.