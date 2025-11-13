Haberler

Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz ekimde Tilbe Uslu ile yollarını ayıran MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, kısa süre sonra pazarlama uzmanı Talya Didem Belen ile yeni bir ilişkiye başladı. Birlikte bir mekanda görüntülenen ünlü şef, "Evlilik için erken ama bu öylesine bir ilişki değil, kıymetli bir ilişki" diyerek yeni aşkının ciddiyetini vurguladı.

  • Somer Sivrioğlu, pazarlama uzmanı Talya Didem Belen ile bir ilişki yaşıyor.
  • Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz ekim ayında Tilbe Uslu ile olan ilişkisini sonlandırdı.
  • Somer Sivrioğlu, Talya Didem Belen ile olan ilişkisini 'evlilik için erken ama öylesine bir ilişki değil' olarak tanımladı.

Masterchef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz ekim ayında ayrıldığı Tilbe Uslu'nun ardından yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü şef, pazarlama uzmanı Talya Didem Belen ile bir mekânda görüntülendi. "Evlilik için erken ama bu öylesine bir ilişki değil" sözleri dikkat çekti.

Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte uzun süredir MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda yer alan Somer Sivrioğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin yakın takibinde. Son olarak genç sevgilisi Tilbe Uslu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen ünlü şef, geçtiğimiz ekim ayında birlikteliğini noktalamıştı. İkilinin birbirlerini sosyal medyada takibi bırakması ve birlikte paylaştıkları fotoğrafları silmesi, ayrılığı doğrulamış ancak ilişkinin bitiş sebebi açıklanmamıştı.

YENİ AŞK: TALYA DİDEM BELEN

Ayrılığın üzerinden çok geçmeden Somer Sivrioğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Başarılı şefin, pazarlama uzmanı Talya Didem Belen ile birlikte olduğu öğrenildi. İkili, önceki gün gittikleri bir mekânda yan yana görüntülendi.

Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

"ÖYLESİNE DEĞİL, KIYMETLİ BİR İLİŞKİ"

Gazetecilerin "Evlilik var mı?" sorusunu yanıtlayan Sivrioğlu, açıklamalarıyla dikkat çekti, "Şu an için çok erken ama bu öylesine bir ilişki değil, benim için kıymetli bir ilişki." Bu sözler, ikilinin ilişkisinin ciddiyetine dair sinyal olarak yorumlandı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Tövbe estağfurullah bu adam yarışmacılarada sarkabilir

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıASar Gnc:

para içinde yapilmazki be

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.