Sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan fenomen Taha Duymaz, gözyaşları içinde isyan etti

Mütevazi evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla tanınan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, bıçaklı saldırıya uğradığını anlatarak isyan etti.

"BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADIM"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve 1,2 milyon takipçisi bulunan genç fenomen, gözyaşları içinde çektiği videoda "Arkadaşlar merhaba, şu anda çok kötüyüm, çok sinirliyim. Kusura bakmayın video çektiğim için ama artık bir yerden başlamam gerektiğini düşünüyorum. Az önce yolda yürüyordum. Resmen bıçaklı saldırıya uğradım. Resmen bıçak çektiler bana. Bir değil, iki değil, üç değil" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

Sürekli eleştirilmekten yorulduğunu söyleyen Taha Duymaz, "Siz benden ne istiyorsunuz gerçekten artık anlamıyorum. Her attığım adımda biri laf atıyor, biri şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim kime ne zararım var biri söylesin. Yıllardır susayım diyorum ama ben artık kaldıramıyorum. Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor. Ben artık çok yoruldum. Ben ailesine bakmaya çalışan bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Benim neler çektiğimi hiç kimse bilmiyor. Ben herkesten saklıyorum. Ama artık burama kadar geldi" ifadelerini kullandı.