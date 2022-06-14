Siyah Beyaz Sahne Şıklığı

Seslendirdiği şarkılar ile kulakların pasını silen İzzet Yıldızhan, siyah-beyaz sahne şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Sosyal medyadan paylaştığı capicino videosu ile herkesi gülümseten Yıldızhan, "Spontane ortaya çıkmış bir video oldu. Ankara-İzmir arası işlere koşturmaktan çok yorgun düşüyorum çoğu zaman. Eeee arada da gülelim, güldürelim değil mi? Nusret kardeşime de buradan selamlar. Dünyadaki yüzümüzdür kendisi bakmayın takıldığıma" dedi.

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