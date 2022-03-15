Genç oyuncu Cansu Senem, " Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hakan Bilgin gibi çok değerli isimlerle aynı filmde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Film birbirine bağlı yedi hikayenin anlatıldığı olaylar serisi. Deniz rolü de ilk okuduğumda 'Ben oynarım' dediğim bir karakter. Deniz, toplumda ötekileştirilmiş, ruhsal sorunlar yaşayan bir karakter. Beni zorlayan rolleri oynamayı seviyorum. Zaten sıradan olmaktan korkarım. Bir rol rengarenk olmalı, hayat gibi…" diye konuştu.

"Alef: Mal-i Hülya" "Maraşlı" ve "Mucize Doktor" gibi birçok yapımda rol alan güzel oyuncu, sektördeki mücadelesinin kendisiyle olduğunu söyledi. Cansu Senem, "Hep daha iyi nasıl olabilirim diye çalıştım. Birçok dilde oyunlar, diziler ve sinema filmlerinde rol almak istiyorum. Yakın zamanda da şan dersleri almaya başlayacağım. Benim için öğrenmenin sonu yok" dedi.

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