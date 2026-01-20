Haberler

Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Sinem Ünsal, annesinin doğum gününü kutladığı paylaşımıyla sosyal medyada gündem olurken anne-kızın benzerliği yorum yağmuruna tutuldu.

  • Sinem Ünsal, 'Yılın Televizyon Performansı' ödülünü aldı.
  • Sinem Ünsal, annesinin doğum gününde onunla çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
  • Sinem Ünsal'ın annesiyle fotoğraf paylaşımı, takipçilerinden yoğun yorum aldı.

Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle dikkat çeken Sinem Ünsal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Başarılı oyuncu, bu kez annesiyle yaptığı paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

YILIN TELEVİZYON PERFORMANSI ÖDÜLÜ

Her adımı yakından takip edilen Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde düzenlenen düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Televizyon Performansı' ödülüne layık görüldü. Ünsal, performansıyla sezonun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

ANNESİYLE PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Ödül sonrası sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Ünsal, annesinin doğum gününü de unutmadı. Annesiyle birlikte çekilen bir kareyi paylaşan oyuncu, gönderisine "İyi ki doğdun canım annişim. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

YORUM BORBARDIMANINA TUTULDU

Anne-kız karesi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Sinem'in güzelliğini kimden aldığı belli
  • Anne - kız çok güzelsiniz.
  • Annesinin kızı...
  • Güzellik genetik...

İşte gündem olan o paylaşım;

Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti