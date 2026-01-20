Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu
Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Sinem Ünsal, annesinin doğum gününü kutladığı paylaşımıyla sosyal medyada gündem olurken anne-kızın benzerliği yorum yağmuruna tutuldu.
- Sinem Ünsal, 'Yılın Televizyon Performansı' ödülünü aldı.
- Sinem Ünsal, annesinin doğum gününde onunla çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
- Sinem Ünsal'ın annesiyle fotoğraf paylaşımı, takipçilerinden yoğun yorum aldı.
Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle dikkat çeken Sinem Ünsal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Başarılı oyuncu, bu kez annesiyle yaptığı paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
YILIN TELEVİZYON PERFORMANSI ÖDÜLÜ
Her adımı yakından takip edilen Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde düzenlenen düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Televizyon Performansı' ödülüne layık görüldü. Ünsal, performansıyla sezonun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
ANNESİYLE PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Ödül sonrası sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Ünsal, annesinin doğum gününü de unutmadı. Annesiyle birlikte çekilen bir kareyi paylaşan oyuncu, gönderisine "İyi ki doğdun canım annişim. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.
YORUM BORBARDIMANINA TUTULDU
Anne-kız karesi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Sinem'in güzelliğini kimden aldığı belli
- Anne - kız çok güzelsiniz.
- Annesinin kızı...
- Güzellik genetik...