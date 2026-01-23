Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla başlatılan "saç örme" akımına katılan Belçim Bilgin'in paylaşımını "Beğendiği" iddialarını yalanladı. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden Türk bayrağı ve Atatürk görseli eşliğinde bir paylaşım yapan Kobal, hakkında çıkan haberlere 'Öyle bir like yok.. Ne mutlu TÜRKÜM diyene' sözleriyle yanıt verdi.
- Sinem Kobal, sosyal medyada kendisine atfedilen bir beğeniyi yalanladı.
- Sinem Kobal, Türk bayrağı ve Atatürk görseli eşliğinde 'Ne Mutlu Türküm Diyene' paylaşımı yaptı.
- DEM partili vekiller, YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak 'saç örme' akımı başlattı.
Sosyal medyada yayılan bir "beğeni" iddiası, ünlü oyuncu Sinem Kobal'ı açıklama yapmak zorunda bıraktı. Suriye'de yaşanan bir olay üzerinden başlatılan ve oyuncu Belçim Bilgin'in de dahil olduğu "saç örme" akımına destek verdiği öne sürülen Kobal, sessizliğini bozarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"
Kendi sosyal medya hesabı üzerinden Türk bayrağı ve Atatürk görseli eşliğinde bir paylaşım yapan Sinem Kobal, hakkında çıkan haberlere şu sözlerle yanıt verdi:
"Öyle bir like yok.. Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene ??"
NELER OLMUŞTU ?
DEM partili vekiller, terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" akımı başlatmıştı. Akıma Belçim Bilgin de video paylaşarak katılmıştı. Sinem Kobal'ın bu paylaşımı beğendiğine dair iddiaların sosyal medyada yayılması üzerine, ünlü oyuncu bu duruma tepki göstererek herhangi bir beğenisinin söz konusu olmadığını vurguladı.