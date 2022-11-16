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Simon Cowell yeniden Britney Spears ile çalışmak istiyor

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İngiliz müzik yapımcısı Simon Cowell, Britney Spears ile en son 2012'de 'The X Factor USA'de jüri üyesi olarak birlikte çalışmıştı.

İngiliz müzik yapımcısı Simon Cowell, Britney Spears ile en son 2012'de 'The X Factor USA'de jüri üyesi olarak birlikte çalışmıştı. Ünlü menajer, ABD'li şarkıcının çoğu insanın bilmediği "süper zeki" bir yanı olduğunu açıkladı. E! News'e konuşan Simon Cowell şunları söyledi Açıklaması

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Britney Spears Simon Cowell Magazin Haberler

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