Simon Cowell yeniden Britney Spears ile çalışmak istiyor
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İngiliz müzik yapımcısı Simon Cowell, Britney Spears ile en son 2012'de 'The X Factor USA'de jüri üyesi olarak birlikte çalışmıştı.
İngiliz müzik yapımcısı Simon Cowell, Britney Spears ile en son 2012'de 'The X Factor USA'de jüri üyesi olarak birlikte çalışmıştı. Ünlü menajer, ABD'li şarkıcının çoğu insanın bilmediği "süper zeki" bir yanı olduğunu açıkladı. E! News'e konuşan Simon Cowell şunları söyledi Açıklaması
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin