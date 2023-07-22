Üye Girişi
Haberler

Simge, Unutulmaz Bir Konser Verdi

Magazin Haberleri

Dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Uzun süredir kalbi boş olan Simge, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü. 'Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Mutlu aşk şarkılarından totemim var' dedi. Tanju Babacan imzasını taşıyan iki farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı. Sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu ve ayakta alkışlandı. Arka arkaya listelere şarkılarını sokan, konserleri hıncahınç dolan ve popülerliğinin zirvesinde olan Simge dore rengi elbisesiyle 'Altın çağımı yaşıyorum' mesajı verdi. Gladyatörleri andıran ikinci kıyafeti ise savaşçı yönünü sembolize ediyordu.

Dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Uzun süredir kalbi boş olan Simge, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü. "Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Mutlu aşk şarkılarından totemim var" dedi.

ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Tanju Babacan imzasını taşıyan iki farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı. Sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz doldurdu ve ayakta alkışlandı.

simge-harbiye1.jpgsimge-harbiye2.jpg

Arka arkaya listelere şarkılarını sokan, konserleri hıncahınç dolan ve popülerliğinin zirvesinde olan Simge dore rengi elbisesiyle "Altın çağımı yaşıyorum" mesajı verdi. Gladyatörleri andıran ikinci kıyafeti ise savaşçı yönünü sembolize ediyordu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Tanju Babacan Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title