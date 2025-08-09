Simge Sağın'dan doğum gününde imalı sözler: Kazıklar yedim

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Mauro Icardi ile adı anılan aşk iddialarına sert tepki gösteren Sağın, bu kez doğum günü paylaşımıyla konuşuldu.

8 Ağustos'ta 44 yaşına giren ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı kutlama mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı. "Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabi ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum" diyen Sağın'ın sözleri, takipçileri arasında merak konusu oldu.

İMALI SÖZLER TARTIŞMA YARATTI

Şarkıcının "birtakım kazıklar yedim" ifadesi, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, Sağın'ın bu sözlerle özel hayatına dair bir göndermede bulunduğunu öne sürerken, kimileri ise iş dünyasında yaşadığı sıkıntılara dikkat çektiğini düşündü.

GEÇMİŞTE AŞK İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Sağın, daha önce Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan aşk dedikodularına sert çıkmış, "Sadece şampiyonluk maçına davet etti gittim. Hayatımda onu ilk kez orada gördüm. Bir daha da görmedim. Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum" sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

Ünlü şarkıcının doğum günü mesajındaki imalı satırlar, sevenleri tarafından hem tebrik hem de merak dolu yorumlarla karşılandı.