Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

Daha önce de adı sık sık Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile aşk dedikodusuna karışan ünlü şarkıcı Simge, ilk defa bu kadar net konuştu. Simge katıldığı bir programda, "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile adı sık sık anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, katıldığı bir programda gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Icardi'nin gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla aralarında özel bir bağ oluşan Sağın, ünlü futbolcuya karşı yeşil ışık yaktı.

SİMGE'DEN "ICARDİ" İTİRAFI

Daha önce bu konudaki sorulara mesafeli yaklaşan şarkıcı, ilk kez bu kadar net konuşarak ikili arasındaki iddialara yeni bir boyut kazandırdı.

"BELKİ ONA YÜRÜYEBİLİRDİM"

Samimi açıklamalarda bulunan Simge Sağın, Icardi'den bir hamle gelmesi durumunda buna kayıtsız kalmayacağını belirterek, "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" ifadelerini kullandı.

