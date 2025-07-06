Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti'nde "Doğa" karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu yalnızca oyunculuk yetenekleriyle değil, kazancıyla da gündemde. Türkoğlu'nun büyük beğeni toplayan diziden bölüm başına 120 bin TL kazandığı öğrenildi.
Hem oyunculuğu hem de ekran dışındaki yaşamıyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun diziden bölüm başına ne kadar ücret aldığı ortaya çıktı.
BÖLÜM BAŞINA 120 BİN TL
Popüler dizideki rolüyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu'nun bölüm başına 120 bin lira kazandığı öğrenildi.
ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE
Son dönemde hem ekran başarısı hem de özel hayatıyla adından söz ettiren genç oyuncu özel hayatıyla da gündemde. Türkoğlu'nun bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile birliktelik yaşadığı biliniyor.