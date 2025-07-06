Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı

Hem oyunculuğu hem de ekran dışındaki yaşamıyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun diziden bölüm başına ne kadar ücret aldığı ortaya çıktı.

BÖLÜM BAŞINA 120 BİN TL

Popüler dizideki rolüyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu'nun bölüm başına 120 bin lira kazandığı öğrenildi.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Son dönemde hem ekran başarısı hem de özel hayatıyla adından söz ettiren genç oyuncu özel hayatıyla da gündemde. Türkoğlu'nun bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile birliktelik yaşadığı biliniyor.