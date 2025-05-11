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Sıcak Büfe Sinemalarda!

Sıcak Büfe Sinemalarda!
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Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın başrollerini üstlendiği Sıcak Büfe, 16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. İki kardeşin komik maceralarını anlatan film, aksiyon ve eğlence dolu bir yapım vaad ediyor.

BAŞROLLERİNDE Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan'ın paylaştığı D Media imzalı Sıcak Büfe sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel, Volkan Sümbül'ün üstlendiği yapım seyirciye komedi dünyasının kapısını aralayacak. 16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak olan projenin oyuncuları heyecanla geri sayıma başladı.

SIRA DIŞI KOMEDİ

Çekimlerin kahkaha dolu ve eğlenceli geçtiğini belirten oyuncular izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. İki kardeşin sıra dışı maceralarını anlatan projenin oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt, Yüksel Ünal yer alıyor.

Seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi sunacak Sıcak Büfe, Türkiye'de 16 Mayıs, Avrupa'da 22 Mayıs, Azerbaycan'da ise 15 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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