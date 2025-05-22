Sıcak Büfe Filmi Sinemaseverlerle Buluştu

Sıcak Büfe Filmi Sinemaseverlerle Buluştu
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Kahkahalarla dolu 'Sıcak Büfe' filmi, kadın başrolleri Bihter Dinçel ve Esra Kızıldoğan'ın açıklamalarıyla seyircilere davette bulundu. İkili, filmin ailece izlenmesi gereken eğlenceli bir yapım olduğunu vurguladı.

KAHKAHA dolu 'Sıcak Büfe' beyazperdede sinemaseverlerle buluştu. Komedi dünyasının usta isimlerini bir araya getiren filmin kadın başrolleri Bihter Dinçel ve Esra Kızıldoğan, samimi açıklamalarda bulundu. Seyirciyi beyazperdeye davet eden ikili, "Çoluk çocuk, ailece hep birlikte gülmek için izlesinler. Sıcak Büfe çok eğlenceli" diye konuştu.

KIZILDOĞAN: SICAK BÜFE ÇOK EĞLENCELİ

Kahkaha dolu yapımda hayatın yükünü omuzlarında taşıyan fedakar bir Türk kadınına hayat veren Esra Kızıldoğan, Sıcak Büfe ile ilgili, "Kesinlikle çok eğlenceli. Yani o iki saat içerisinde birazcık gündelik hayatın sıkıntılarından sıyırılacakları garanti. O yüzden filmi kaçırmasınlar" diye konuştu.

DİNÇEL: PARA VE STATÜ BENİMLE ÖZDEŞLEŞMİYOR

Sıcak Büfe'de tek arzusu para ve statü olan Arzu karakterine hayat veren Bihter Dinçel para ile ilgili görüşlerini şöyle anlattı; "Para ve statü benimle hiçbir şekilde özdeşleşmiyor. Özdeşleşseydi gerçekten daha başka bir hayatım olabilirdi. Hiçbir zaman önceliğim olmadı. Hele statü çok dünyevi geliyor bana ve gerçekten hiç önceliğim olan bir şey değil."

'YERDE PARA BULDUĞUMDA NE YAPACAĞIMI BİLEMEMİŞTİM'

Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya röportaj veren Dinçel ile Kızıldoğan para ile ilgili ilginç anıları anlattı. Kızıldoğan, "Çocukken yerde ilk kez para bulduğumda onu ne yapacağımı bilememiştim. Bakkala gidip 'Abi ben burada para buldum, ne yapayım' diye sormuştum" şeklinde konuştu. Dinçel ise "Esra ile aynı şekilde büyütülmüşüz herhalde. Herkesin böyle minik bir araklama hikayesi vardır ya; benim yok. ve aklımın ucundan bile geçmedi öyle bir şey. O yüzden eşya ile, para ile ilişkim hiç öyle olmadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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