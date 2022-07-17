Sibel Can'ı görmek isteyen belediye başkanına güvenlik izin vermedi, ortalık fena karıştı Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın konserinde olay çıktı. Konser sırasında Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a görevliler izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen Başkan Arslan görevlilere tepki gösterdi. Tepki sonucu bölgede kısa süreli arbede yaşanırken konsere ara verildi. Seyircilerin tepkisi üzerine Başkan Arslan olay yerinden ayrılırken konser kaldığı yerden devam etti. Ünlü sanatçı Sibel Can, Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda sevenleriyle buluştu. Konser devam ederken Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can'a teşekkür etmek için yanına gitmek istediğini söyleyince, görevliler izin vermedi. JANDARMA EKİPLERİ ARAYA GİRDİ Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken konser ekibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi. KONSER KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti. Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti. Demirören Haber Ajansı / Magazin Hasan Arslan Sibel Can Edremit Magazin Güncel Haberler

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