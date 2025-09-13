Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, baba olmaya hazırlanıyor. 2022 yılında Merve Kaya ile Bodrum'da evlenen Ural, ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sabah'ın haberine göre, Ural ve Kaya'nın bir kız bebek beklediği öğrenildi. Bebek için düşündükleri isim de belli oldu. Çift, kızlarına Arapça'da "hurma ağacı" anlamına gelen Lina adını verecek.

DOĞUM ABD'DE

Anne adayı Merve Kaya, bebeğin Amerika vatandaşı olması için doğumu Miami'de gerçekleştirmeye karar verdi. Bu tercihinde, kayınvalidesi Sibel Can'ın 1996 yılında satın aldığı evin bulunması etkili oldu. Kaya, doğum öncesi bu eve yerleşti.

Doktorunun verdiği bilgiye göre doğumun 22 Eylül haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Çift ve aileleri büyük bir heyecan içinde hazırlıklarını sürdürüyor.