Haberler

Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan

Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, eşi Merve Kaya ile ilk bebeklerini kucaklamak için gün sayıyor. Çiftin kız bebek beklediği, adının Lina olacağı ve doğumun 22 Eylül haftasında ABD'nin Miami kentinde gerçekleşeceği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, baba olmaya hazırlanıyor. 2022 yılında Merve Kaya ile Bodrum'da evlenen Ural, ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan

Sabah'ın haberine göre, Ural ve Kaya'nın bir kız bebek beklediği öğrenildi. Bebek için düşündükleri isim de belli oldu. Çift, kızlarına Arapça'da "hurma ağacı" anlamına gelen Lina adını verecek.

DOĞUM ABD'DE

Anne adayı Merve Kaya, bebeğin Amerika vatandaşı olması için doğumu Miami'de gerçekleştirmeye karar verdi. Bu tercihinde, kayınvalidesi Sibel Can'ın 1996 yılında satın aldığı evin bulunması etkili oldu. Kaya, doğum öncesi bu eve yerleşti.

Doktorunun verdiği bilgiye göre doğumun 22 Eylül haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Çift ve aileleri büyük bir heyecan içinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı

TOGG'un yeni modeli yollarda! İlk teslimat Erdoğan'a yapıldı
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! İşte gözaltı kararı verilen isimler
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSaynur Bozkurt:

hey yavrum hey hayatin güzelliğine rahatlığına bakin türkiyede hangi hastane uygun diye araştırirdik bunlar Amerika'daki hastaneye gidiyorlar ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

Sır perdesi kalkıyor! Kaçakçılık imparatorluğundan medya patronluğuna
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.