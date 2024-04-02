Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in filmini eleştirdi

Boşandığı eşi Gerard Pique'den iki erkek çocuğu bulunan Grammy ödüllü şarkıcı Shakira, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in büyük ilgi gören filmini "iğdiş edici" olarak damgaladı.

Allure'a konuşan 47 yaşındaki ünlü isim, "Çocuklarım bunun iğdiş edici olduğunu hissettiler. Ben de bir dereceye kadar katılıyorum. İki erkek çocuk yetiştiriyorum. Kadınlara saygı duyarken kendilerini de güçlü hissetmelerini istiyorum."

"Erkeklerin erkek olma olanaklarını elinden almadan kadınları güçlendirmeye, aynı zamanda koruma ve sağlamaya çalışan pop kültürünü seviyorum. Kadınlara, kadınlığımızı kaybetmeden her şeyi yapabileceğimize dair güven vermeye inanıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı sözlerine, "Erkeklerin toplumda bir amacı olduğunu, kadınların da başka bir amacı olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi tamamlıyoruz ve bu tamamlayıcılığın kaybolmaması gerekiyor." diye ekledi.