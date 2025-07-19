Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti

Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
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Müzik kariyeri boyunca sayısız şarkıya ve sanatçıya hayat veren Sezen Aksu, bu kez sesiyle değil görünümüyle gündeme geldi. 71 yaşına girerken saçlarını kestirerek radikal bir imaj değişikliğine imza atan usta sanatçı, sade ve güçlü tarzıyla yine ilham oldu.

Türk müziğine yön veren güçlü kalemi, yetiştirdiği sayısız sanatçı ve unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Sezen Aksu, bu kez müziğiyle değil, radikal imaj değişikliğiyle gündemde. 71 yaşına adım atan usta sanatçı, saçlarını kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti

Yıllardır görmeye alışık olunan saç stilini geride bırakan Aksu, kısa saçlarıyla verdiği yeni pozlarla büyük ilgi gördü. Modern ve sade tarzıyla dikkat çeken sanatçı, değişimiyle hem şaşırttı hem de beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşılan kareler dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

Hayranları, bu sürpriz değişikliği hem tazeleyici hem de cesur buldu. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, "Minik Serçe yeniden kanatlandı", "Güzelliğine güzellik katmış" gibi ifadeler dikkat çekti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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