Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti

Türk müziğine yön veren güçlü kalemi, yetiştirdiği sayısız sanatçı ve unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Sezen Aksu, bu kez müziğiyle değil, radikal imaj değişikliğiyle gündemde. 71 yaşına adım atan usta sanatçı, saçlarını kestirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Yıllardır görmeye alışık olunan saç stilini geride bırakan Aksu, kısa saçlarıyla verdiği yeni pozlarla büyük ilgi gördü. Modern ve sade tarzıyla dikkat çeken sanatçı, değişimiyle hem şaşırttı hem de beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşılan kareler dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

Hayranları, bu sürpriz değişikliği hem tazeleyici hem de cesur buldu. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, "Minik Serçe yeniden kanatlandı", "Güzelliğine güzellik katmış" gibi ifadeler dikkat çekti.