Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin evliliği sona eriyor mu?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beş aylık evliliği boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Subaşı'nın eşinden psikolojik şiddet gördüğü ve boşanma protokolü imzaladığı öne sürülüyor. Acun Ilıcalı ise Subaşı'na destek olduğunu açıkladı.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 Mayıs'ta Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu.

Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.

BOŞANIYORLAR MI?

Evlendiğinden beri sosyal medya paylaşımlarına eskisi kadar ağırlık vermeyen 33 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın yaklaşık beş ay önce dünyaevine girdiği Mohammed Alsaloussi ile boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Eşinden psikolojik şiddet gördüğü ve boşanma protokolü imzaladığı öne sürülen Subaşı, konuyla ilgili sessizliğini korusa da; fenomen ismin son paylaşımlarında yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı.

"Yüzüne tükürdü..."

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Şeyma Subaşı, eşinden psikolojik şiddet gördü.

Kocasının, Şeyma Subaşı'nın yüzüne tükürdüğü ve ağza alınmayacak sıfatlar söylediği vurgulanıyor.

Acun Ilıcalı'dan destek

Bir diğer yandan bu süreçte Subaşı'na en büyük desteği ise Acun Ilıcalı verdi.

Acun Ilıcalı'nın, "Boşan ben arkandayım" dediği ve maddi manevi her türlü desteği vereceği konuşuluyor.