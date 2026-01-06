Haberler

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti Haber Videosunu İzle
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonucu daha çıkmadan uyuşturucu kullandığını iddia etti.

  • Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
  • Şeyma Subaşı, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumunda saç ve kan örneği verdi.
  • Şeyma Subaşı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Uyuşturucu kullanıp kullanmadığı test sonuçlarıyla ortaya çıkacak olan Subaşı, sonuçları beklemeden itiraf etti. Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERMİŞTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlikçe, talep doğrultusunda, hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanan Subaşı, serbest bırakılmıştı. Bu arada Subaşı'nın Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği verdiği öğrenilmişti.

500

Yorumlar (3)

Ercan Sönmez:

Demek ki karteller bunlar üzerinden piyasaya sürüyorlar ürünlerini. Yoksa kısa sürede bu kadar zengin olmaları mümkün değil.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
bekir yapici:

uluslararasi motor A.S

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Legend ishere:

Ouahahshsgsh bize ne lo varsın sınırsız kullansında kurtulalım hergün şu acun ile alakalı diye haber yapıyorsunuz bıhtık ya bıktık bıktık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

