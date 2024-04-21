Üye Girişi
Haberler

Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrol oynadığı dizinin ekran macerası kısa süren Şevval Sam, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk kez görüntülendi.

Yasak Elma'daki rolüyle adından yıllarca söz ettiren Şevval Sam, dizisi final yapınca Yan Oda'da Caner Cindoruk ile başrolü paylaştı. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final yaptı. Önceki akşam bir etkinliğe katılan oyuncu, reklamcı sevgilisiyle de ilk kez görüntülenmiş oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şevval Sam dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in "Meze, Müzik Muhabbet" İstanbul Üçlemesi filminin özel gösterimine katıldı. Sam özel gösterimde bir süredir beraberlik yaşadığı reklamcı Cem Topçuoğlu'yla ilk kez beraber poz verdi. Sam, etkinlikte Ferzan Özpetek ile ayaküstü sohbet ederek tebrik etti.

Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Cem Topçuoğlu Şevval Sam Dizi Ünlüler Sinema Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler? 23 Nisan mesajları! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri neler? Anlamlı, resimli Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri… 22 Nisan okullar yarım gün mü? Pazartesi günü okul var mı? 22 Nisan okullar, iş yerleri tatil mi? 22 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, okullar yarım gün mü? Gönül Dağı Keriman değişti mi? Gönül Dağı Keriman kimdir? İSTİNYE PARK AVM'DE YANGIN! İstinye Park'ta neden yangın çıktı, son durum nedir? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan Çılgın Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title