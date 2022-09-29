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Şevket Çoruh... EVLENEN ESKİ EŞE MANALI YORUM!

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Şevket Çoruh... EVLENEN ESKİ EŞE MANALI YORUM!

Başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Saadettin Eskiçorapçı ile nikah masasına oturdu. Nikah töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak evlendiğini duyuran Karacaoğlu'nun paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh da yorum yaparak "Çok güzelsiniz, mutluluklar" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Günay Karacaoğlu, 3. kez nikah masasına oturarak Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi.

"REDDEDEMEYECEĞİM BİR TEKLİFLE GELDİ"

Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu, Instagram hesabından müjdeli haberi vererek "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi 'evet' dedim" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Janset Paçal, Ecem Özkaya, Betül Demir, Yeşim Salkım, Yüsra Geyik ve Gonca Vuslateri gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu yağdı.

Şevket Çoruh... EVLENEN ESKİ EŞE MANALI YORUM!

ESKİ EŞ ŞEVKET ÇORUH'TAN YORUM

Günay Karacaoğlu'nun paylaşımına bir yorum da bir çocuğunun babası olan eski eşi Şevket Çoruh'tan geldi. Çoruh, 1993-2004 yılları arasında evli kaldığı eski eşinin nikah paylaşımına "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.

Şevket Çoruh... EVLENEN ESKİ EŞE MANALI YORUM!

Şevket Çoruh... EVLENEN ESKİ EŞE MANALI YORUM!

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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