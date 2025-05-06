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Sevim Emre ve Komşusundan Tartışma Anları

Sevim Emre ve Komşusundan Tartışma Anları
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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, yalı komşusuyla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı. Emre'nin komşusuyla tartıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı'ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi. Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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