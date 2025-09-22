Haberler

Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan eden Gökhan Özen'in özel hayatına dair yeni detaylar ortaya çıktı. 45 yaşındaki ünlü şarkıcının kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Naz Canbaz ile yıllar önce bir restoranda yaşadığı tesadüf sonucu tanıştığı öğrenildi.

Müzik dünyasının sevilen ismi Gökhan Özen, uzun süredir özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih ediyordu. 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenip iki çocuk sahibi olan sanatçı, 2016'daki boşanmasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürmüştü. Ancak Özen, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

15 YAŞ FARK VAR

Ünlü şarkıcı, 22 yıl sonra ilk kez sevgilisini takipçileriyle paylaştı. Özen'in sevgilisi Naz Canbaz, bir müzik yapım şirketinde sosyal medya yöneticisi olarak görev yapıyor. 45 yaşındaki Gökhan Özen ile 30 yaşındaki Naz Canbaz'ın 15 yaşlık yaş farkı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

FİLM GİBİ TANIŞMA HİKÂYESİ

İkilinin tanışma hikâyesi ise adeta film sahnelerini aratmıyor. Kulislerden edinilen bilgilere göre, yaklaşık 8-9 yıl önce İstanbul'daki bir rooftop restoranda yolları kesişen çift, ilginç bir tesadüfle tanıştı. Canbaz'ın yanlışlıkla Özen'in üzerine içecek dökmesiyle başlayan bu karşılaşma, yıllar içinde dostluğa, ardından da aşka dönüştü.

UZUN SUSKUNLUĞU BOZDU

Sanatçının bu ilişkiyi özel kılan en önemli detay ise boşanmasının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra, evlilik dışında ilk kez birini sevgilisi olarak kamuoyuyla paylaşması oldu. Gökhan Özen, böylece 22 yıl sonra özel hayatındaki uzun suskunluğunu bozmuş oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yılmaz Vural yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUgur Baba:

Bizim ülkedeki insanlar niye iki yüzlü fakir gider kendinden 10 yaş küçük kadın aldı mı sapık zenginler 40 yaş küçük aldı mı pleyboyy

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı

Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçeliler bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.