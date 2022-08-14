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Sevda Erginci'den Şaşırtan Ekin Mert Daymaz Hamlesi! Çift Arasında Aşk Dedikodusu da Çıkmıştı

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Sevda Erginci'den Şaşırtan Ekin Mert Daymaz Hamlesi! Çift Arasında Aşk Dedikodusu da Çıkmıştı

Sevda Erginci, geçen hafta final yapan Seni Kalbime Sakladım adlı dizisindeki partneri Ekin Mert Dalmaz'ı sosyal medyada takipten çıktı.

Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı, ilk bölümü 30 Haziran'da izleyicisiyle buluşan 'Seni Kalbime Sakladım' dizisi bir anda ekrana veda etti. Başrol Sevda Erginci bile adeta hayatının şokunu yaşadı.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya kaleme aldığı 'Seni Kalbime Sakladım' dizisinin, 3 gün önce yayınlana n 7'nci bölümüyle final yapmıştı.

Sevda Erginci instagram hesabından yaptığı son paylaşımda partneriyle arasındaki boy farkını nasıl kapattığını esprili bir fotoğrafla anlatmıştı.

Dizi final yapar yapmaz Sevda Erginci'den şoke edecek bir hamle geldi. Erginci rol arkadaşı Ekin Mert Daymaz'ı sosyal medyada takipten çıktı. İkili arasında aşk dedikosu da çıkmıştı.

Snob Magazin / Magazin

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