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Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Murat Boz'un Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesindeki konserine katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mola annelik sonrası hayatında neler değiştiği sorusuna "Ben zaten anneliği yıllardır yaşıyordum ama Can ile arşa çıktı" dedi. Romantik komedi dizisiyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu 10 aylık oğlu Can'ın da sete gideceği için kendisine özel bir karavan tahsis edileceğini duyurdu.

Ezgi Mola, popçu Murat Boz'un Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesindeki konserine katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Annelik sonrası hayatındaki değişiklikler sorulduğunda, 41 yaşındaki oyuncu, "Ben zaten anneliği yıllardır yaşıyordum ama Can ile bu durum arşa çıktı. Hiçbir tarafı zor değil," dedi.

Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak

"OLUMSUZ YORUMLAR BENİ ETKİLEMİYOR"

Can ile sosyal medyadaki eğlenceli videolarına gelen tepkilere değinen Mola, "Eğleniyoruz, gülmek için yapıyorum, başka bir amacı yok," ifadesini kullandı. Yıllar içinde olumsuz yorumlara karşı duyarsızlaştığını belirten oyuncu, "Eskiden kızardım ama şimdi kızamıyorum. İnsanlar mutsuzluklarını başkalarından çıkarmak istiyorlar," şeklinde konuştu.

Yakında başlayacak yeni dizi projesi hakkında da bilgi veren Ezgi Mola, Giray Altınok'la birlikte tatlı bir romantik komedi çekeceklerini belirtti. Ünlü oyuncu "Projeyi harika yazmışlar. Ekim ayının ortasına kadar sete gireceğiz," ifadelerini kullandı.

Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak

OĞLU CAN İÇİN KARAVAN İSTEDİ

Ayrıca, geçtiğimiz sene oğlu Can'ı kucağına alan Ezgi Mola, Can için ayrı karavan istediğini belirtti. Mola, "Ben karavancı değilim, sette ekiple olmayı severim. Ancak Can için bir karavan olursa sevinirim; belli aralıklarla yanımda olmasını isterim," şeklinde konuştu.

Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Magazin

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