Set arası aşk tatili Magazin Haberleri Arka sokakların başrol oyuncularında Ozan Çobanoğlu, önceki gün ünlü sunucu eşi Ezgi Sertel Çobanoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi. Arka sokakların başrol oyuncularında Ozan Çobanoğlu, önceki gün ünlü sunucu eşi Ezgi Sertel Çobanoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi. Yoğun geçen set çekiminden fırsat bularak eşi Ezgi Hanım ile birlikte Bodrum'a tatile gelen Ozan Çobanoğlu, bol bol denize girerek set yorgunluğunu attı. Ünlü çift akşam ise Miya Beach genel Müdürü aynı zamanda yakın dostu olan Yusuf Erbaş ve eşi Rabia Erbaş ile birlikte akşam yemeği yiyerek gecenin geç saatlerine kadar sohbet etti. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Magazin Ezgi Sertel Bodrum Magazin Haberler

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