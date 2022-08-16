Üye Girişi
Haberi Paylaş

Set arası aşk tatili

Set arası aşk tatili

Magazin Haberleri

Arka sokakların başrol oyuncularında Ozan Çobanoğlu, önceki gün ünlü sunucu eşi Ezgi Sertel Çobanoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi.

Arka sokakların başrol oyuncularında Ozan Çobanoğlu, önceki gün ünlü sunucu eşi Ezgi Sertel Çobanoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de görüntülendi.

Yoğun geçen set çekiminden fırsat bularak eşi Ezgi Hanım ile birlikte Bodrum'a tatile gelen Ozan Çobanoğlu, bol bol denize girerek set yorgunluğunu attı. Ünlü çift akşam ise Miya Beach genel Müdürü aynı zamanda yakın dostu olan Yusuf Erbaş ve eşi Rabia Erbaş ile birlikte akşam yemeği yiyerek gecenin geç saatlerine kadar sohbet etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Ezgi Sertel Bodrum Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title