Sessiz Sedasız Nişanlandılar! - Haberler

Perihan Savaş'ın 1995'te hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer (26) geçtiğimiz eylül aynıda üniversiteyi bitirmişti.

1987-1995 yılları arasında evli kalan Perihan Savaş-Yılmaz Zafer çiftinin oğulları kasım ayında evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Uzun süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci'ye yüzüğü takmıştı.

AİLE ARASINDA NİŞANLANDILAR

28 yaşındaki Savaş Zafer önceki akşam Melis Ketenci ile nişanlandı. Aileleri ve yakın dostlarıyla kutlama yapan çiftin nişan töreninden kareler sosyal medyada yayınlandı.

Perihan Savaş da oğlu ve gelini ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Usta oyuncu, "Maşallah çocuklarıma" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Öte yandan Perihan Savaş, ilk evliliğini İbrahim Tatlıses ile 1979-1982 yılları arasında gerçekleştirmişti. İkilinin, bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızı bulunuyor.

PERİHAN SAVAŞ'IN OĞLU SAVAŞ ZAFER KİMDİR?

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 1994 yılında dünyaya geldi. Bağdat Caddesi'nde bir mekan işleten Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evlilik hazırlıkları yapıyor.

MELİS KETENCİ KİMDİR?

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer ile evlenmeye hazırlanan Melis Ketenci, dijital içerik üreticisi.

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