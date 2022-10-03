Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sertab Erener... HAYRAN KOROSUYLA UNUTULMAZ DÜET!

Magazin Haberleri

Sertab Erener... HAYRAN KOROSUYLA UNUTULMAZ DÜET!

Müziğin güçlü kadın seslerinden Sertab Erener, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde İstanbullu sevenleriyle buluştu.

KerkiSolfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında hayranlarının karşısına çıkan Sertab Erener, şarkılarıyla Harbiye'yi yıktı geçti.

Yazdan kalma akşamda keyif dolu bir akşam geçiren müzikseverler, sanatçının hareketli şarkılarında doyasıya dans ettiler.

Geçmişten günümüze hit parçalarını seslendiren Erener'e hayran korosu akşam boyunca eşlik etti.

Kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla müzikal şölen yaşatan sanatçı finali alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yaptı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sertab Erener Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title