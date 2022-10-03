Sertab Erener... HAYRAN KOROSUYLA UNUTULMAZ DÜET!
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Müziğin güçlü kadın seslerinden Sertab Erener, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde İstanbullu sevenleriyle buluştu.
KerkiSolfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında hayranlarının karşısına çıkan Sertab Erener, şarkılarıyla Harbiye'yi yıktı geçti.
Yazdan kalma akşamda keyif dolu bir akşam geçiren müzikseverler, sanatçının hareketli şarkılarında doyasıya dans ettiler.
Geçmişten günümüze hit parçalarını seslendiren Erener'e hayran korosu akşam boyunca eşlik etti.
Kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla müzikal şölen yaşatan sanatçı finali alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yaptı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin