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Serpil Örümcer Yardım Konseri Düzenlendi

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Geçimini sağlamak için fotoğraflarını ve albümlerini satışa çıkarmak zorunda kalan Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti. Konserde elde edilen gelirlerle Örümcer'in borçları kapatılacak.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre geçimini sağlamak için fotoğraflarını ve albümlerini satışa çıkarmak zorunda kalan Serpil Örümcer yardım konseri öncesi gelen herkese teşekkür etti.

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"KİMSE SÖZÜNÜ TUTMADI"

Kendisine bir çok ünlü ismin yardım sözünde bulunduğunu söyleyen Örümcer, zamanla herkesin bu yardım sözlerini unuttuğunu söyledi.

'Bir şarkısın sen' sloganıyla düzenlenen yardım konserinde bir konuşma yapan Bakırköylüler Derneği Başkanı Nurdan Erdiş Başbay sanatçılara çok değer verdiklerini, zor durumda olan sanatçılara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Türk Sanat Müziği Sanatçısı Aygün Karadoğan'ın birbirinden güzel şarkılarına Serpil Örümcer'de eşlik etti. Örümcer kendisi için düzenlenen yardım konserinde sahneye çıkarak izleyicilerle dans etti.

Konserde elde edilen tüm gelirlerle Örümcer'in borçları kapatılacak.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Serpil Örümcer Sanat Müzik Magazin Güncel Haberler

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