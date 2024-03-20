Serpil Örümcer'e yardım eli

Bir dönem 'Bayan bacak ' olarak adından sık sık söz ettiren Örümcer, geçimini sağlamak için fotoğraflarını satışa çıkarmıştı.

Kirasını ödeyemediğini ve sıkıntılı günler yaşadığını söyleyen sanatçıya bir yardım eli de Bakırköylüler Derneğinden geldi.

'Bir şarkısın sen' sloganıyla düzenlenecek konserde Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aygün Karadoğan sahne alacak.

Geçtiğimiz gün konser öncesi Bakırköylüler dernek başkanı Nurdan Erdiş Başbay ve sanatçı Aygün Karadoğan ile biraraya gelen Serpil Örümcer'in mutluluğuna diyecek yoktu.

Serpil Örümcer adına düzenlenecek konser 16 Nisan'da Cem Karaca Kültür merkezinde gerçekleşecek.