Serkan Keskin'in Annesi Zeliha Keskin Toprağa Verildi

SANATÇI Serkan Keskin'in yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat eden annesi Zeliha Keskin (78), Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi. Serkan Keskin'i yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

İzmitli sanatçı Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Keskin'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde sanatçı Serkan Keskin ile eşi Meriç Aral, Keskin'in kardeşleri ve babaları Vehbi Keskin taziyeleri kabul etti. Törene Keskin ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),