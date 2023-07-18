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Seren Serengil'in annesi, Gülben Ergen'in paylaşımını beğendi

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Nevin Serengil, kızı Seren Serengil'in düşmanı olduğunu söylediği Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendi. Kısa sürede sosyal medyada konuşulan anne Serengil, beğeniyi geri çekti.

Yıllar önce yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seren Serengil ile Gülben Ergen'in dostlukları bitti ve ikili adeta birbirlerine düşman oldu. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil ise Gülben Ergen'in paylaşımını beğenerek herkesi şaşkına çevirdi.

BEĞENİYİ ÇEKTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nevin Serengil, Gülben Ergen'in bir paylaşımını beğendi. Serengil, kızına kızdıracak hamleyle kısa sürede sosyal medyada gündem olunca durumu fark ederek beğeniyi geri çekti. Seren Serengil'in annesinin hamlesine nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Seren Serengil'in annesi, Gülben Ergen'in paylaşımını beğendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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